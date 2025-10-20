永擎11月掛牌上市 童子賢：AI開啟科技業大航海時代

和碩集團子公司華擎科技旗下主攻伺服器的永擎電子，預計11月掛牌上市。和碩董事長童子賢表示，今天以「抱孫」心情參與，人工智慧（AI）開啟了科技產業另一個大航海時代，天地非常寬廣，永擎還有很好的機會。

永擎電子今天舉辦業績發表會。童子賢指出，和碩集團會跑出很多佼佼者，這是新的千里馬。AI開啟了科技產業另外一個大航海時代，在大航海時代裡要乘風破浪，要尋找在大海彼岸無限寬廣的天地與機會，無論對永擎、華擎、和碩或整個產業界都是一個新天地。

他說，AI現在才在剛起步的階段，永擎在這個領域還有很好的機會，很多人會關心和碩集團內部分工與客戶議題，但其實不必擔心，「因為天地非常寬廣」。他曾比喻這一波AI潮流還在高一或高二階段，「可能都還沒讀高三」，這個階段有很多的機會，需要大家努力去掌握。

永擎成立於2013年，資本額新台幣6.2億元，母公司為和碩子公司華擎科技。永擎主要業務為伺服器的主機板及系統開發與銷售，產品應用於資料中心、高效能運算（HPC）、大數據、雲端運算、人工智慧（AI）及視覺計算，目前約80%營收來自AI伺服器相關產品。

永擎今年上半年受惠於H系列伺服器銷售強勁，營收年增3.32倍；然而受到AI伺服器比重提升帶來的稀釋效果、為鞏固市占率採取的定價策略、新台幣大幅升值等影響，永擎毛利率自2024年的17.1%，下滑至2025年上半年約8.2%。

永擎董事長許隆倫表示，上市對永擎是重要契機，可以達到留才與激勵員工、擴大研發和業務團隊、推動業績成長等3大目標，永擎訂單能見度已看到未來6個月。

法人指出，永擎將於今年第4季開始小量生產輝達（NVIDIA）B300伺服器，預計2026年第1季開始出貨量將超越B200伺服器，為2026年主要成長動能。此外，輝達的Rubin、超微（AMD）的MI400及各家雲端服務供應商（CSP）的特殊應用晶片（ASIC）專案將，於2026年下半年推出，為永擎營運潛在商機。