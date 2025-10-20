匯率波動及產品組合影響 上奇第3季自結EPS為0.69元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

上奇（6123）20日公布今年第3季自結財報，受產品組合調整與匯率波動等因素影響，歸屬於母公司稅後純益降至4,244萬元、年減29%，每股純益（EPS）為0.69元。

上奇公布今年第3季自結營收14.68億元，年減9%，營業利益7,730萬元、年減13%，營益率5.3%，稅前淨利8,710萬元、年減19%。

上奇集團發言人魏茂發表示，2025年第3季集團營收表現受到產品組合調整、匯率波動及市場環境影響，使得營收與獲利較去年同期略有波動，但核心事業仍維持穩健發展。

企業服務事業方面，本季香港地區有季節性專案帶動，香港子公司 Senco Masslink 表現較佳，單季貢獻營收比重達60%。由子公司昕奇雲端主導的雲端服務面對匯率波動與市場競爭壓力，集團正積極調整客戶組合，專注於提升服務價值與穩定性，占集團總營收比重24%。數位印刷事業受惠設備專案交機，營收持續展現成長動能。

上奇表示，本季整體獲利較去年同期下滑，主因來自資訊與設備產品毛利較低，以及雲端業務調整客戶組合的策略影響，加上匯率波動等外部挑戰壓縮利潤空間。

展望未來，儘管市場仍具波動性，集團將持續強化營運韌性，優化業務結構，靈活調整策略布局，聚焦高成長與高附加價值業務。在高階製造領域，持續深耕高階智慧製造市場，積極開拓3D列印市場的應用潛力。在數位印刷方面，把握產業設備升級與轉型的機會與可能性，深化客戶服務。在雲端服務方面，持續專注開發海外市場、建立穩健的客戶基礎與品牌影響力，為未來營收成長奠定長期動能。

此外，集團也將同步推進併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，打造更具彈性與競爭力的成長基礎，邁向下一階段的永續發展。

