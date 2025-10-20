華擎旗下永擎AI伺服器占比達八成 明年出貨B300系列產品

華擎（3515）旗下永擎（7711）董事長許隆倫今天表示，在AI浪潮帶動下，上半年營收已超越去年全年，AI伺服器產品占比達八成，展望2026年，推論應用與B300系列伺服器將成為主要成長動能。

永擎預定11月掛牌上市，今天舉行業績發表會。許隆綸指出，永擎主要客戶包括美國Tier 2雲端服務供應商（CSP）、歐系CSP及美系OEM廠，AI伺服器出貨量自2024年起快速放大，推升整體營收年增超過三倍。他強調：「AI市場仍在初期階段，我們會持續深耕硬體設計，滿足客戶在不同應用場景的需求。」

永擎資深副總陳式仁說，過去幾年AI市場以模型訓練為主，現正轉向推論應用，許多原本採用傳統伺服器的客戶已開始導入AI平台進行概念驗證測試。他指出，AI運算將進入「多模態訓練」時代，未來模型需同時處理文字、語音與影像資料，「生成式AI、代理AI與機器人、自駕車等物理AI的需求，將推動伺服器進入更高功率與更高頻寬的新世代。」

永擎主要產品線包括通用型、邊緣型及AI高效能伺服器，涵蓋ATX、mini-ITX、半寬與長板等規格。該公司自第3季起已開始出貨B200 HGX伺服器，預計第4季啟動B300小量生產，明年首季放量。新一代AI伺服器架構將朝「雙寬機櫃」與「靈活主態」發展，以滿足大型模型的高密度配置需求，同時帶動散熱與電源模組升級。