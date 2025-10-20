快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

聽新聞
0:00 / 0:00

華擎旗下永擎AI伺服器占比達八成 明年出貨B300系列產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎旗下永擎舉行業績發表會，圖為永擎董事長許隆倫（右四）。記者蕭君暉／攝影
華擎旗下永擎舉行業績發表會，圖為永擎董事長許隆倫（右四）。記者蕭君暉／攝影

華擎（3515）旗下永擎（7711）董事長許隆倫今天表示，在AI浪潮帶動下，上半年營收已超越去年全年，AI伺服器產品占比達八成，展望2026年，推論應用與B300系列伺服器將成為主要成長動能。

永擎預定11月掛牌上市，今天舉行業績發表會。許隆綸指出，永擎主要客戶包括美國Tier 2雲端服務供應商（CSP）、歐系CSP及美系OEM廠，AI伺服器出貨量自2024年起快速放大，推升整體營收年增超過三倍。他強調：「AI市場仍在初期階段，我們會持續深耕硬體設計，滿足客戶在不同應用場景的需求。」

永擎資深副總陳式仁說，過去幾年AI市場以模型訓練為主，現正轉向推論應用，許多原本採用傳統伺服器的客戶已開始導入AI平台進行概念驗證測試。他指出，AI運算將進入「多模態訓練」時代，未來模型需同時處理文字、語音與影像資料，「生成式AI、代理AI與機器人、自駕車等物理AI的需求，將推動伺服器進入更高功率與更高頻寬的新世代。」

永擎主要產品線包括通用型、邊緣型及AI高效能伺服器，涵蓋ATX、mini-ITX、半寬與長板等規格。該公司自第3季起已開始出貨B200 HGX伺服器，預計第4季啟動B300小量生產，明年首季放量。新一代AI伺服器架構將朝「雙寬機櫃」與「靈活主態」發展，以滿足大型模型的高密度配置需求，同時帶動散熱與電源模組升級。

AI 伺服器

延伸閱讀

雙重利多！陸自研ASIC浪潮持續 法人：這兩間 IP台廠將有望受惠

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

國巨、創意 四檔火力旺

相關新聞

累虧78億元 浩鼎股臨會通過減資50%補洞

昔日生技股王、新藥研發廠浩鼎生技今舉行股東臨時會，通過以減資方式彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司每股淨值及營運...

富邦證券輔導金色三麥掛牌上櫃 多角化布局展現成長韌性邁向國際市場

富邦證券輔導的金色三麥餐飲（7757），20日以承銷價每股101元正式掛牌上櫃，為台灣餐飲與精釀啤酒產業注入新動能。金色...

華擎旗下永擎AI伺服器占比達八成 明年出貨B300系列產品

華擎（3515）旗下永擎（7711）董事長許隆倫今天表示，在AI浪潮帶動下，上半年營收已超越去年全年，AI伺服器產品占比...

富邦證券輔導金色三麥 掛牌上櫃

富邦證券輔導的金色三麥餐飲（7757），20日以承銷價每股101元正式掛牌上櫃，為台灣餐飲與精釀啤酒產業注入新動能。金色...

嘉實預計11月下旬上櫃 今明年營運持續看增

金融資訊服務商嘉實（3158）將於21日舉行上櫃前業績發表會，市場預計將於11下旬掛牌。公司核心產品「XQ全球贏家」自推...

金色三麥上櫃掛牌蜜月行情現 甜漲幅近4成

金色三麥（7757）20日以承銷價101元正式上櫃掛牌交易。掛牌典禮上董事長葉冠廷表示，公司憑藉「餐＋酒雙引擎」策略與多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。