華擎小金雞永擎掛牌上市 和碩集團再添生力軍

華擎（3515）子公司永擎（7711）20日舉辦上市前業績發表會，預計最快將於第4季掛牌上市，為和碩（4938）集團帶來新氣象的同時，也是集團在AI伺服器領域的急先鋒。永擎目前有80%的營收都來自於AI伺服器，客戶涵蓋美系Tier 2 CSP、歐系CSP以及美國OEM廠等，以輕資產的模式與代工廠進行合作，公司的重心放在研發及銷售。

法人指出，永擎今年上半年繳出亮眼成績單，在H系列伺服器的強勁需求下，營收年增332%，成長幅度十分驚人；毛利率雖因新台幣升值以及為了鞏固市占率所採取的定價策略而有所回落，但隨著新品逐漸出貨，毛利率有望自谷底回升。目前公司已從第3季開始出貨B200 HGX伺服器，第4季則將開始小量生產B300系列，預期明年第1季出貨量將會超越B200系列，成為明年的主要成長動能。