快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

華擎小金雞永擎掛牌上市 和碩集團再添生力軍

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華擎（3515）子公司永擎（7711）20日舉辦上市前業績發表會，預計最快將於第4季掛牌上市，為和碩（4938）集團帶來新氣象的同時，也是集團在AI伺服器領域的急先鋒。永擎目前有80%的營收都來自於AI伺服器，客戶涵蓋美系Tier 2 CSP、歐系CSP以及美國OEM廠等，以輕資產的模式與代工廠進行合作，公司的重心放在研發及銷售。

法人指出，永擎今年上半年繳出亮眼成績單，在H系列伺服器的強勁需求下，營收年增332%，成長幅度十分驚人；毛利率雖因新台幣升值以及為了鞏固市占率所採取的定價策略而有所回落，但隨著新品逐漸出貨，毛利率有望自谷底回升。目前公司已從第3季開始出貨B200 HGX伺服器，第4季則將開始小量生產B300系列，預期明年第1季出貨量將會超越B200系列，成為明年的主要成長動能。

伺服器 毛利率

延伸閱讀

國巨、創意 四檔火力旺

獲美系網通及CSP雙晶片訂單的優質股

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

面板雙虎小金雞 吸睛

相關新聞

嘉實預計11月下旬上櫃 今明年營運持續看增

金融資訊服務商嘉實（3158）將於21日舉行上櫃前業績發表會，市場預計將於11下旬掛牌。公司核心產品「XQ全球贏家」自推...

金色三麥上櫃掛牌蜜月行情現 甜漲幅近4成

金色三麥（7757）20日以承銷價101元正式上櫃掛牌交易。掛牌典禮上董事長葉冠廷表示，公司憑藉「餐＋酒雙引擎」策略與多...

金色三麥掛牌首日大漲逾三成 葉冠廷：擴大餐酒品牌覆蓋率

金色三麥（7757）20日以承銷價101元上櫃掛牌，早盤股價一度來到134元，漲幅超過三成，為高價餐飲股再添新兵。公司以...

櫃買「2025台灣投資線上論壇」 提升上櫃公司海外能見度

為提升海外機構投資人對櫃買市場及優質上櫃公司之瞭解，櫃買中心繼今(2025)年5月搭配臺北國際電腦展舉辦引資活動、6月赴...

元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷...

豆府、全家餐飲營運衝鋒

餐飲業者豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。