後市看好！力旺前三季合併營收達28億元、年增7.9% 盤中股價漲逾7%

矽智財（IP）廠商力旺（3529）20日盤中股價隨大盤衝高，一度漲逾7%。

力旺累計前三季合併營收為28億元，年增7.9%。

力旺先前指出，受惠於代工廠與客戶的強勁需求，預期未來授權收入將保持成長動能。而在權利金方面，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，權利金收入將持續增加。已開始從PUF客戶獲得權利金，加速未來權利金收入動能。

以力旺上半年營收來看，授權金占營收比重約30.2％，若以美元計算，相關收入年增5.9％；權利金則貢獻上半年營收69.8％，以美元來計算，權利金收入年增8.4％。