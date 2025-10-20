金色三麥掛牌首日大漲逾三成 葉冠廷：擴大餐酒品牌覆蓋率

金色三麥（7757）20日以承銷價101元上櫃掛牌，早盤股價一度來到134元，漲幅超過三成，為高價餐飲股再添新兵。公司以自釀啤酒結合餐飲的營運模式，成為台灣少數同時掌握「餐＋酒」兩大核心的品牌。董事長葉冠廷表示，餐酒結合的消費模式已成為主流，集團將持續開設以酒類為主軸的主題餐廳，以更強勢的姿態提升市場覆蓋率，並放大規模經濟效益，打造台灣餐飲界最具代表性的品牌版圖。

金色三麥擁有兩座通過ISO22000與HACCP國際認證的自有啤酒生產基地，年釀造總產能達3,000公噸，旗下四座工廠涵蓋啤酒、調酒、無酒精飲料、甜點及冷凍餐點製造，具備跨品類、全鏈整合能力，支撐品牌與通路的營運需求，也為未來拓展海外市場奠定基礎。

在銷售通路方面，金色三麥積極建立廣泛合作網絡，涵蓋四大便利商店（7-11、全家、萊爾富、OK-mart），以及全聯、家樂福、樂比亞、Mia C’bon 等連鎖超市與生鮮通路，更深入量販龍頭好市多與各大百貨超市與藥妝賣場如 City Super、微風超市、寶雅等。

聯名合作上，金色三麥更與便利商店推出多款餐點與飲品，獲得市場熱烈迴響；並與全家合作開發「匠吐司啤酒」，將循環經濟理念融入產品。公司強調，透過自有餐廳與異業合作雙軌推進，能快速將新產品推向全國市場，提升品牌滲透率與營收效益。

根據經濟部統計，去年台灣餐飲業營業額達10,378億元，較前一年成長 3.58%，並呈現疫後消費反彈與觀光復甦的利多。飲酒店家數亦持續攀升，去年度達789家，年增4.5%，且近五年保持成長趨勢。

此外，公司靈活運用釀造專業，拓展多元產品線，瞄準健康與年輕族群市場需求。除持續研發調酒系列如威士忌檸檬冬瓜、柚子茉莉等產品外，並開發以茶為基底的「紅烏龍康普茶」，強調天然與健康；另有無酒精氣泡飲如蜂蜜檸檬啤酒花氣泡水、蜜桃氣泡水等，迎合輕飲風潮。水果與茶風味精釀啤酒亦展現在地特色，滿足多元化口味偏好。

在品牌與擴張策略上，該公司旗下擁有包括金色三麥、微兜、BAC、咖哩樹、SUNMAI金色三麥、SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar 與 SPORTS NATION運動餐廳等八大品牌，共計41間門市。各品牌涵蓋精釀餐廳、甜點、咖哩、調酒吧與運動餐酒館，滿足多元消費族群。

集團展店策略鎖定「精準選址 × 品牌一致性」，讓每一步都穩健而有力。以「金色三麥」為代表，各門市堅守「連鎖不複製」的精神，依據區域特性量身打造獨具美學的空間氛圍，讓品牌精神與地方文化交織出獨一無二的體驗。

金色三麥9月營收1.95億，前三季累計營收17.04億，雙創歷史同期新高。法人表示，隨著市場對於餐酒消費的金額逐步攀升，該公司在毛利率維持53%～56%、淨利率穩定於9%～12% 的基礎下，有望持續提升獲利體質，並朝邁向國際市場的目標前進。