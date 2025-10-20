櫃買「2025台灣投資線上論壇」 提升上櫃公司海外能見度

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「2025台灣投資線上論壇」海外法人說明會，由櫃買中心總經理陳麗卿(左)與永豐金證券總經理蘇威嘉(右)揭開序幕。(櫃買中心/提供)
為提升海外機構投資人對櫃買市場及優質上櫃公司之瞭解，櫃買中心繼今(2025)年5月搭配臺北國際電腦展舉辦引資活動、6月赴香港辦理法人說明會後，將在10月20日至23日與永豐金證券合作舉辦「2025台灣投資線上論壇」，推廣歐系外資法人深入了解櫃買市場優質公司。

櫃買中心表示，這次與永豐金證券合作，偕同大學光（3218）、力旺（3529）、太醫（4126）、譜瑞-KY（4966）、聖暉*（5536）、耕興（6146）及是方（6561）等7家，在半導體及製程相關供應鏈、通信網路及生技醫療等領域具產業代表性的上櫃公司一同參與，協助海外機構投資人更瞭解公司營運動態及發展策略。櫃買中心也將藉此難得機會，以「櫃買市場回顧與展望」為題進行專題報告，提供國際機構投資人對接台灣資本市場的傲人成績與發展現況。

經統計，近十年來外資參與上櫃市場交易的比重由2015年的8.6%成長至2025年截至8月底的23.6%。近期，雖有美國宣布對等關稅影響，全球資本市場呈現大幅波動，然而統計今年以來，外資仍然買超上櫃股票，顯示上櫃市場仍具投資吸引力與競爭力。本中心今後仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識優質上櫃公司之機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為台灣資本市場挹注充沛的投資動能。

