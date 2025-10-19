聽新聞
宇峻新遊戲 卡位春節商機
遊戲研發商宇峻（3546）宣布，代理遊戲《FFXIV》繁中版將在11月27日展開EA（搶先體驗），12月10日正式上市，提前卡位明年農曆年遊戲市場商機。
據悉，《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲。《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，玩家可以探索艾奧傑亞廣闊的世界，遊戲劇情豐富且引人入勝，讓玩家沉浸在一個充滿冒險和情感的故事中。
宇峻取得《FFXIV》繁中版代理營運權後，包括繁中版的翻譯、伺服器、落地服務、行銷等均由宇峻負責，而宇峻也持續為此遊戲做上市前的行銷熱身。
法人指出，《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲有高度期待，有別於目前多數遊戲採商城制度，本次《FFXIV》繁中版採月費制，市場看好遊戲上市後，可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估最快將在明年首季開始顯著貢獻業績。
