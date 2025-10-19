快訊

投資線上論壇 今起上陣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為了提升海外機構投資人對櫃買市場及優質上櫃公司之瞭解，櫃買中心繼今年5月搭配臺北國際電腦展舉辦引資活動、6月赴香港辦理法人說明會後，將在10月20日至23日與永豐金證券合作舉辦「2025台灣投資線上論壇」，推廣歐系外資法人深入瞭解櫃買市場優質公司。

櫃買中心表示，本次與永豐金證券合作，偕同大學光（3218）、力旺、太醫、譜瑞-KY、聖暉*、耕興及是方等七家，在半導體及製程相關供應鏈、通信網路及生技醫療等領域具產業代表性的上櫃公司一同參與，協助海外機構投資人更瞭解公司營運動態及發展策略。

櫃買中心也將藉此難得機會，以「櫃買市場回顧與展望」為題進行專題報告，提供國際機構投資人對接台灣資本市場的傲人成績與發展現況。

經統計，近十年來外資參與上櫃市場交易的比重由2015年的8.6%成長至2025年截至8月底的23.6%。

近期，雖有美國宣布對等關稅影響，全球資本市場呈現大幅波動，然而統計今年以來，外資仍然買超上櫃股票，顯示上櫃市場仍具投資吸引力與競爭力。

櫃買中心

