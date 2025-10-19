快訊

櫃買淨灘 守護海洋

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理陳麗卿（前排左六）率領員工及眷屬參與淨灘活動。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理陳麗卿（前排左六）率領員工及眷屬參與淨灘活動。櫃買中心／提供

為響應環境保護與推動永續發展，櫃買中心10月18日於宜蘭縣公館沙灘舉辦「2025攜手淨灘 守護海洋」活動，櫃買中心總經理陳麗卿親自率領同仁攜眷參與，以實際行動落實ESG理念，展現對自然環境的關懷與行動力。

本次舉辦淨灘活動，櫃買中心團隊齊心協力清除沙灘上的海洋廢棄物，如塑膠製品、寶特瓶等民生廢棄物。不僅使同仁對海洋廢料的區分有更深的認識，更鼓勵同仁在日常生活中減少塑膠製品的使用，特別是一次性塑膠免洗餐具，像是塑膠杯及吸管等，透過日常生活的微小改變，不僅能有效降低碳排放，更能有效減少海洋環境污染，守護台灣寶貴的自然資源。

此外，櫃買中心自2022年起認養宜蘭縣壯圍鄉壯濱段造林地，本次結合淨灘活動，在專業林業人員的帶領下，櫃買中心同仁及眷屬亦實地走訪參觀造林區，深入了解造林的重要性、執行過程及其對生態環境的積極影響，並透過現場講解與互動交流，大家對生態保育及碳足跡減少有了更全面且深刻的認識，也進一步體會到，人人都能在日常工作與生活中，為環境永續盡一份心力。

陳麗卿表示，永續發展不僅是企業應盡的責任，更是全民攜手邁進的共同目標。此次淨灘活動不僅具體展現櫃買中心對環境保護的實踐，更藉此提升員工對環境議題的認識與反思，深化企業內部的永續意識。

櫃買中心長期致力於推動綠色金融、強化永續治理及響應聯合國永續發展目標（SDGs），展現高度的社會責任感，並透過多元的實踐措施，引導同仁將永續理念內化於工作與生活之中。未來，櫃買中心也將持續落實環境保護行動，推動全民提升永續意識，共創綠色、低碳、永續的生活方式。

櫃買中心 生態保育 廢棄物

相關新聞

元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷...

豆府、全家餐飲營運衝鋒

餐飲業者豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，1...

巨漢業績逐季增長

受惠竹科X基地第二及第三軟體大樓新建工程進入認列高峰期，無塵室系統工程廠商巨漢（6903）看好今年營運逐季增長，本季將攀...

陸管制稀土 台鏈得利

美中貿易緊張局勢再起，美國總統川普宣布11月1日起對中國大陸進口商品加徵100%新關稅的同時，大陸對稀土等關鍵礦物實施的...

櫃買淨灘 守護海洋

為響應環境保護與推動永續發展，櫃買中心10月18日於宜蘭縣公館沙灘舉辦「2025攜手淨灘 守護海洋」活動，櫃買中心總經理...

福裕：購地成本有望下修

上櫃公司福裕（4513）積極朝房地產轉型，董事長林聰麟判斷，根據精準數據顯示，預售屋與成屋買氣節節下滑，導致地價已出現鬆...

