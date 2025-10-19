快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

豆府、全家餐飲營運衝鋒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲業者豆府、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒。聯合報系資料照
餐飲業者豆府、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒。聯合報系資料照

餐飲業豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，11月可望有普發1萬元威力將發酵，均可望持續為營運帶來正面效益。

豆府第3季合併營收來到10.45億元，較去年同期成長8.74%；前三季合併營收30.05億元，年增12.18%。豆府表示，旗下品牌「北村豆腐家」9月新開桃園八德置地廣場店，為該品牌全台第25家店，並使旗下七大品牌全台店數達89家店。

展望第4季，除了10月有多個連續假期，對賣場人流有著明確助益外，即將到來的百貨周年慶檔期與年底聚餐旺季，以及集團品牌新門店的穩定開展，均可望為本季集團營運帶來正面效益。

全家餐飲方面，前三季營收20.16億元，較去年同期成長13.2%。公司表示，9月受惠百貨周年慶和連假人潮商機，加上品牌展店效益，帶動營運成長。

展望後市，隨著各大百貨周年慶開跑，進入10月連假旺季，及年末聚餐需求增加，預期將帶動各品牌客流量，推升業績。

餐飲業 豆府 周年慶

延伸閱讀

光復節連假機位需求 澎縣府協調增開北高6航班

光復節房價漲一倍！他怒嗆「難怪國旅沒人玩」 網吵翻喊：正常

光復節連假國道將湧出遊返鄉車潮 高公局公布好走時段

疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假

相關新聞

元山新廠完工 搶散熱商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）高雄仁武廠完工，預估本月完成營運總部與辦公室搬遷作業，生產線與研發中心明年第2季前全面遷...

豆府、全家餐飲營運衝鋒

餐飲業者豆府（2752）、全家餐飲前三季繳出佳績之餘，本季營運持續衝鋒，不僅10月有多個連假，對於賣場人流有明確助益，1...

巨漢業績逐季增長

受惠竹科X基地第二及第三軟體大樓新建工程進入認列高峰期，無塵室系統工程廠商巨漢（6903）看好今年營運逐季增長，本季將攀...

陸管制稀土 台鏈得利

美中貿易緊張局勢再起，美國總統川普宣布11月1日起對中國大陸進口商品加徵100%新關稅的同時，大陸對稀土等關鍵礦物實施的...

櫃買淨灘 守護海洋

為響應環境保護與推動永續發展，櫃買中心10月18日於宜蘭縣公館沙灘舉辦「2025攜手淨灘 守護海洋」活動，櫃買中心總經理...

福裕：購地成本有望下修

上櫃公司福裕（4513）積極朝房地產轉型，董事長林聰麟判斷，根據精準數據顯示，預售屋與成屋買氣節節下滑，導致地價已出現鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。