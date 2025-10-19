陸管制稀土 台鏈得利

美中貿易緊張局勢再起，美國總統川普宣布11月1日起對中國大陸進口商品加徵100%新關稅的同時，大陸對稀土等關鍵礦物實施的出口管制，使電子廢棄物回收再製「循環經濟」產業的戰略價值與稀缺性推至高點。國內貴稀金屬回收業者佳龍（9955）、金益鼎、光洋科等，正憑藉技術優勢，成為強化國家供應鏈自主性的一環。

專家分析，大陸最新的稀土出口規定，特別針對海外國防製造商，凸顯關鍵礦物已成為地緣政治角力中的「王牌」。在此背景下，將電子廢棄物視為「都市礦山」的回收業者，成為具備戰略價值的供應鏈環節。

專業回收商金益鼎不僅是貴金屬供應者，更積極切入綠色回收的前緣市場。業者表示，其營運因回收黃金的碳排放量遠低於採礦提煉，成為企業實現碳中和的優勢夥伴。

面對太陽能板除役潮，金益鼎指出，已取得廢棄太陽能板完全處理的台灣發明專利（I847691）及日本新型專利（3245211）。規劃中的西濱新廠預計第4季投入運作，將以每年21,600噸處理量，成為國內大型太陽能板回收基地，加上其布局美國回收市場的子公司JYD Apollo Solutions，使其具備國際級的料源掌握能力。

而佳龍著重於創新與材料升級，積極優化獲利結構。除傳統貴金屬精煉外，公司自主研發出全球首創的CLGM綠色功能性材料。

該材料利用電子廢棄物中的玻纖粉作為主基材，相較於普特蘭水泥可減碳50%以上，且具有高強度、耐火、吸音等功能，成功將原本的廢棄物轉身成為精品化建材與客製文創產品。公司目標CLGM在2026年起貢獻營收，並將其與高端金（5N材料）及綠能事業並列為未來三大成長引擎。

法人認為，光洋科憑藉其貴稀金屬回收精煉平台，為半導體先進製程提供高純度靶材，在全球供應鏈重組下，其在地化供應的角色日益重要。這三家業者透過技術門檻與國際認證壁壘，將貴金屬業務的連動性，提升為具備稀缺性的戰略材料供給能力。