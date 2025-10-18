米斯特強化雙引擎策略

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

米斯特（2941）看好第4季服飾傳統旺季到來，公司將積極推動「品牌升級、商品力與營運效率」三大策略，擴大雙引擎成長策略，持續擴大品牌影響力，期望再創營收高峰；公司並要透過數據化銷售分析與智慧調貨系統導入，提升熱銷品周轉率並降低庫存壓力，以維持毛利率優勢，期望獲利表現有望優於前一季。

受惠韓流趨勢，米斯特指出，旗下韓系選品店NONSPACE持續拓點，目前於台北共有五家門市，計劃將持續往中、南部擴點；米斯特表示，韓國頂級百貨集團「現代百貨」10月首度以快閃形式登台，進駐台北信義區新光三越A11，預計將引爆另一波韓流搶購熱潮。

商品力方面，米斯特表示，NONSPACE每月持續引進新品，並與韓國時尚同步接軌，逐步塑造「一站式韓流時尚平台」的獨特定位。

