信立新品報捷 業績看增

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

合成皮（PU）大廠信立（4303）新開發的水性PU、低溶劑型塗層與生物基原料，目前已通過多項國際客戶驗證，將於2026年起開始出貨，將成為挹注營收進一步增長的新動能。

信立表示，受惠於與子公司普大在國際市場上的協同布局逐漸發酵，聚焦於PU皮、人造革等核心材料，深耕全球運動、鞋材、家居、車用與時尚產業供應鏈；同時，近期成功打入精品包及全球國際運動品牌精品、限量款等訂單體系，挹注整體營收保持年增率正成長。

隨著高端品牌對材料一致性、耐用度及機能性能的要求持續提升，該公司正透過技術精進與交期彈性優勢，穩固客戶合作基礎並逐步擴大市占與出貨規模。

面對全球品牌對ESG永續供應鏈要求持續升溫，信立積極導入環保配方與可回收材料，並優化生產流程以降低碳排放，全面推動綠色製造轉型。所開發的水性PU、低溶劑型塗層與生物基原料已通過多項國際客戶驗證，預計2026年開始出貨，將成為挹注營收進一步增長的新動能。

信立強調，全球環保皮革市場正快速成長，公司將以「綠色製造×技術創新」為雙主軸，推動節能減碳、廢料再利用與廢水回收工程，並與國際品牌客戶共同建立低碳供應鏈，搶占高值化材料市場的領先地位。

展望未來，信立並指出，將以品牌合作深化與技術升級為推進主軸，隨著運動、戶外與生活風格產業融合加速，公司積極導入具機能性與環保性的創新材料，拓展智慧穿戴、運動用品與高端家居等多方位應用領域。

