快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
宏碁遊戲董事長高樹國(左)與總經理徐挺洋(右)。富邦證券／提供
宏碁遊戲董事長高樹國(左)與總經理徐挺洋(右)。富邦證券／提供

臺灣證券交易所表示，宏碁遊戲（6908）已於10月17日向臺灣證券交易所送件，正式申請股票在創新板上市；宏碁遊戲為今年第9家申請股票創新板上市的企業。

根據公開說明書摘要，宏碁遊戲的公司負責人為高樹國、總經理為徐挺洋。公司實收資本額為3.5億元，主要產品包括3C電腦周邊、電腦軟體、遊戲商品等產品與數位商務相關服務之代理與銷售，以及遊戲美術代工。

在營運績效方面，宏碁遊戲去年度營收43.02億元，稅前純益為5,605萬元 ，每股稅後純益（EPS）為1.36元 。其去年的市場結構中，內銷占57.40％、外銷占42.60％。

宏碁集團為宏碁遊戲的母公司、也是法人董事，持股比例為69.85％。本次申請上市的主辦輔導券商為富邦證券。

宏碁 創新板

延伸閱讀

宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

ETF投資博覽會高雄登場 彭金隆喊推進制度創新3方向

證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

0052一拆七 訂出時程

相關新聞

證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市

臺灣證券交易所表示，宏碁遊戲（6908）已於10月17日向臺灣證券交易所送件，正式申請股票在創新板上市；宏碁遊戲為今年第...

宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

宏碁集團即將再添小金虎，台灣證券交易所今天公告，宏碁遊戲今天送件申請股票創新板上市，成為今年第9家申請創新板上市的企業

暉盛預計11月3日創新板掛牌上市 16日起展開競拍承銷

福邦證券輔導的暉盛科技（7730），為配合創新板初次上市前現金增資發行普通股公開承銷，16日起至20日競價拍賣，競拍張數...

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一...

宣德9月 EPS 0.27元

連接器廠宣德（5457）因股票達公布交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘2.29億元，年增41...

皇家可口10月28日轉上市

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。