證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市
臺灣證券交易所表示，宏碁遊戲（6908）已於10月17日向臺灣證券交易所送件，正式申請股票在創新板上市；宏碁遊戲為今年第9家申請股票創新板上市的企業。
根據公開說明書摘要，宏碁遊戲的公司負責人為高樹國、總經理為徐挺洋。公司實收資本額為3.5億元，主要產品包括3C電腦周邊、電腦軟體、遊戲商品等產品與數位商務相關服務之代理與銷售，以及遊戲美術代工。
在營運績效方面，宏碁遊戲去年度營收43.02億元，稅前純益為5,605萬元 ，每股稅後純益（EPS）為1.36元 。其去年的市場結構中，內銷占57.40％、外銷占42.60％。
宏碁集團為宏碁遊戲的母公司、也是法人董事，持股比例為69.85％。本次申請上市的主辦輔導券商為富邦證券。
