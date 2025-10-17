奇邑擬終止興櫃交易及停止公開發行 調整經營策略

物聯網解決方案與數據分析服務廠奇邑科技今天宣布，考量整體營運規劃與調整未來經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，預計12月9日臨時股東會討論解除公發事宜。

奇邑表示，自2019年10月登錄興櫃起，受累於產業環境影響，業績成長有限，今年1月15日與神雋換股合併，擬透過神雋的超低功耗AI晶片技術與奇邑的物聯網經驗，尋求業務轉型機會。

奇邑指出，即便納入神雋的業務挹注，仍受累於短期整體營收成長變化不大，尚難達成轉虧為盈目標；受限於公開市場短期績效壓力及公開發行公司規範的限制，經營團隊難以大刀闊斧調整，不利於長期推動轉型或研發計畫。

為求公司利益最大化，考量未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，奇邑董事會決議通過申請終止股票興櫃掛牌買賣及停止公開發行，重新整理股權結構，整合奇邑及神雋資源，進而達成強化營運、財務結構的目標。