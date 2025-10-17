快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

奇邑擬終止興櫃交易及停止公開發行 調整經營策略

中央社／ 新竹17日電

物聯網解決方案與數據分析服務廠奇邑科技今天宣布，考量整體營運規劃與調整未來經營策略，董事會決議通過終止股票興櫃掛牌買賣，預計12月9日臨時股東會討論解除公發事宜。

奇邑表示，自2019年10月登錄興櫃起，受累於產業環境影響，業績成長有限，今年1月15日與神雋換股合併，擬透過神雋的超低功耗AI晶片技術與奇邑的物聯網經驗，尋求業務轉型機會。

奇邑指出，即便納入神雋的業務挹注，仍受累於短期整體營收成長變化不大，尚難達成轉虧為盈目標；受限於公開市場短期績效壓力及公開發行公司規範的限制，經營團隊難以大刀闊斧調整，不利於長期推動轉型或研發計畫。

為求公司利益最大化，考量未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，奇邑董事會決議通過申請終止股票興櫃掛牌買賣及停止公開發行，重新整理股權結構，整合奇邑及神雋資源，進而達成強化營運、財務結構的目標。

興櫃 物聯網 股票

延伸閱讀

趨勢科技與緯創數技投資攜手 打造全價值鏈企業級AI轉型工廠

龔明鑫：雙軸轉型強化產業韌性 特別預算全力支持企業

皇家可口10月28日轉上市

聚泰10月22日登興櫃 每股45元

相關新聞

證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市

臺灣證券交易所表示，宏碁遊戲（6908）已於10月17日向臺灣證券交易所送件，正式申請股票在創新板上市；宏碁遊戲為今年第...

宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

宏碁集團即將再添小金虎，台灣證券交易所今天公告，宏碁遊戲今天送件申請股票創新板上市，成為今年第9家申請創新板上市的企業

暉盛預計11月3日創新板掛牌上市 16日起展開競拍承銷

福邦證券輔導的暉盛科技（7730），為配合創新板初次上市前現金增資發行普通股公開承銷，16日起至20日競價拍賣，競拍張數...

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一...

宣德9月 EPS 0.27元

連接器廠宣德（5457）因股票達公布交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘2.29億元，年增41...

皇家可口10月28日轉上市

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。