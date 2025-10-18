鐳洋揪伴 搶進東南亞

鐳洋科技（6980）擴大衛星業務布局，從地面站到天上的立方衛星所需的關鍵零組件和衛星組裝。鐳洋董事長王奕翔指出，和新加坡夥伴籌組合資公司Asterforge，將搶進東南亞等立方衛星組裝市場。

近年鐳洋從陣列天線跨向衛星通訊產業領域，吸引佳世達集團入股，成為集團衛星業務布局項目之一。鐳洋陣列天線強打5G及衛星應用，在衛星業務則有地面站測試、地面站、陣列天線等關鍵零組件。

日前鐳洋在台北國際航太暨國防工業展展示FoldSAT可折疊低軌衛星使用者終端，適用於無人載具、國防行動、災害救援、偏遠農業與漁業、能源基礎設施。

鐳洋將發展立方衛星相關產品與組裝，打造「地面終端+太空平台」的完整布局。

去年鐳洋3U「夜鷹號」成功發射並進入軌道，今年與國家太空中心（TASA）合作的8U物聯網衛星「黑鳶1號」模組，年底將搭乘SpaceX火箭升空，驗證IoT通訊酬載與太空級處理器的效能。

王奕翔表示，鐳洋衛星事業布局包括衛星籌載及組裝。3U「夜鷹號」成功發射，也累積地面站對空通聯及衛星籌載技術，8U「黑鳶1號」是四顆衛星組成星群，將完成衛星間通訊ISL（Inter-Satellite Link），將是鐳洋陣列天線的一大突破。

近期鐳洋與新加坡夥伴成立合資公司Asterforge，王奕翔表示，新公司專注在立方衛星組裝，已經承接兩顆立方衛星訂單，看好未來東南亞市場，衛星籌載及衛星組裝可望有明顯成長。

鐳洋今年前三季營收2.88億元，年增42.9%。

鐳洋將會持續深化與客戶共研模式，推進地面端FoldSAT終端與太空端8U衛星的雙軸發展，逐步形成多顆衛星與多型終端組成的星地整合解決方案，未來三年內，完成多顆衛星組網並搭配不同型態的地面終端，支援國防安全、智慧農業、災害通訊與能源運維的多元應用。