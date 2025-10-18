興櫃一周回顧／仁新勁揚逾30% 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.5%，而表現最強興櫃股由生技醫療股仁新（6696）奪下，漲幅高達30.7%。

本周漲幅超過一成的檔數降至八檔，其中，前十強介於9.5%至30.7%間，以產業分布來觀察，本周資金轉向生技醫療產業，一共有五檔入列，兩檔科技股，其餘三檔分散在化學工業、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股仁新30.7%、化工股芝普30.6%、生技醫療股智新生技*30.09%、綠能環保股華鉬20.4%、生技醫療股巨生醫20.2%、其他產業的亞洲教育18.6%、生技醫療股泰宗12.69%、生技醫療股漢康-KY漲12.62%、半導體股立達9.57%、半導體股漢測9.51%。

本周有兩檔掛牌，分別為丹立以及特力屋，同樣在16日登錄興櫃市場，前者主要產品為記憶體產業專業測試服務及DRAM模組等成品研發與銷售業務；後者則為居家裝修品牌公司。

興櫃一周回顧／仁新勁揚逾30% 稱冠

