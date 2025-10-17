快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

中央社／ 台北17日電
宏碁遊戲董事長高樹國(左)、總經理徐挺洋(右)。記者吳凱中／攝影
宏碁遊戲董事長高樹國(左)、總經理徐挺洋(右)。記者吳凱中／攝影

宏碁集團即將再添小金虎，台灣證券交易所今天公告，宏碁遊戲今天送件申請股票創新板上市，成為今年第9家申請創新板上市的企業。

根據證交所提供的公開說明書資料，宏碁遊戲實收資本額新台幣3.5億元，負責人為高樹國，他同時也是宏碁營運長。宏碁遊戲主要產品包括3C電腦週邊、電腦軟體、遊戲商品等產品，與數位商務相關服務的代理與銷售及遊戲美術代工。

宏碁遊戲2024年稅前純益5605萬元，每股稅後純益1.36元。

宏碁遊戲旗下包括產品代理與遊戲美術外包等2大業務，其中代理業務主要為索尼互動娛樂（SIE）的PlayStation系列，宏碁遊戲取得台灣、菲律賓、香港及新加坡等地區的代理權。

在遊戲美術外包方面，主要由子公司唯晶科技（WINKING STUDIOS）負責，唯晶科技先前已在新加坡、倫敦兩地雙重上市。

宏碁 創新板 新加坡

延伸閱讀

星國有條件批准進口砂拉越低碳電力 推動能源減碳

施振榮響應 打造零碳排船

宏碁遊戲看旺2026年市況

3下就皮開肉綻！新加坡擬祭「鞭刑」嚴懲詐騙犯 最重可鞭24下

相關新聞

宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

宏碁集團即將再添小金虎，台灣證券交易所今天公告，宏碁遊戲今天送件申請股票創新板上市，成為今年第9家申請創新板上市的企業

暉盛預計11月3日創新板掛牌上市 16日起展開競拍承銷

福邦證券輔導的暉盛科技（7730），為配合創新板初次上市前現金增資發行普通股公開承銷，16日起至20日競價拍賣，競拍張數...

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一...

宣德9月 EPS 0.27元

連接器廠宣德（5457）因股票達公布交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘2.29億元，年增41...

皇家可口10月28日轉上市

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承...

聚泰10月22日登興櫃 每股45元

聚隆（1466）集團旗下聚泰（7862）將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。聚泰專注於環保纖維素長絲（L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。