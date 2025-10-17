宏碁再添小金虎 宏碁遊戲送件申請創新板上市

宏碁集團即將再添小金虎，台灣證券交易所今天公告，宏碁遊戲今天送件申請股票創新板上市，成為今年第9家申請創新板上市的企業。

根據證交所提供的公開說明書資料，宏碁遊戲實收資本額新台幣3.5億元，負責人為高樹國，他同時也是宏碁營運長。宏碁遊戲主要產品包括3C電腦週邊、電腦軟體、遊戲商品等產品，與數位商務相關服務的代理與銷售及遊戲美術代工。

宏碁遊戲2024年稅前純益5605萬元，每股稅後純益1.36元。

宏碁遊戲旗下包括產品代理與遊戲美術外包等2大業務，其中代理業務主要為索尼互動娛樂（SIE）的PlayStation系列，宏碁遊戲取得台灣、菲律賓、香港及新加坡等地區的代理權。

在遊戲美術外包方面，主要由子公司唯晶科技（WINKING STUDIOS）負責，唯晶科技先前已在新加坡、倫敦兩地雙重上市。