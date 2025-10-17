受惠AI老化測試商機 中探針下半年業績旺

中探針今日召開法說會，總經理馮明欽表示，受惠於美系智慧眼鏡大廠、無人機等訂單帶來貢獻，加上高功率老化測試座、IC測試座等兩大新品已開始出貨，第3季營收10.2億，年增12.7%，為2022年以來最高。預料本季動能延續，全年成長雙位數。

中探針前9月累計營收26.7億，成長20.4%，9月營收則是打破上月紀錄，繳出今年新高的成績，達3.49億元，月增2.49%。

馮明欽指出隨先進封裝技術需求提升，公司產品組合持續朝高功率、高密度應用升級。除與合作廠商共同開發微機電式探針，正在推廣之外；1200瓦的高功率老化測試座也已完成驗證送樣，預期可成功打入封測與IC設計大廠供應鏈，未來對營收會產生正面效益。

法人表示，中探針在連接器業務方面，已切入無人機、AI眼鏡市場，金價成本持續上漲，但透過產品的組合調整與製程的優化。毛利率也穩步提升，如半導體業務持續發酵，第四季可望延續動能。

中探針向來就是美系手機大廠的供應商，隨著新產品的放量，並整合周邊零組件提升附加價值，預期運營將重返成長軌道，馮明欽表示公司將持續深化半導體測試解決方案布局，全年營運目標不變，持續以年度雙位數成長為主軸。