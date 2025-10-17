快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

安克睡眠檢測器進軍土國

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

美吾華集團旗下安克（4188）全球拓展再下一城，該公司宣布旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下獨家合約，並於本月接獲首批訂單。

安克表示，土耳其人口逾8,700萬人，醫療市場規模近300億美元，此次合作的代理商為當地具高知名度的心臟科醫師，並擁有連鎖診所和豐富行銷資源，將有助於土耳其市場的快速推廣。

全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人，且OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險。美國心臟協會（AHA）亦發布聲明，強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。

此次合作的土耳其代理商具心臟外科醫師背景，同時經營多家診所，今年初於阿拉伯醫療展（Arab Health）看到安克展示「安克呼止偵」，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。

安克生醫總經理李伊俐表示，對方預計將該項醫材應用於旗下診所的普篩服務，進一步替病人提供客製化治療；這也是「安克呼止偵」在OSA快速檢測、牙科和耳鼻喉科的應用之外，首次拓展至心臟科領域，進一步提升產品價值。

土耳其 心血管疾病

延伸閱讀

不只買飆風、可汗戰機！印尼防長：將首度採購大陸「殲-10」戰鬥機

YTR古娃娃蜜月驚魂！突發闌尾炎「土耳其急動刀」　醫療花費超意外

全麥吐司很健康？醫曝這類人「越吃越危險」 骨骼、心血管疾病風險增

甩95公斤「皮鬆」不好看…英女飛土耳其整形 返家爆致命血栓

相關新聞

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一...

宣德9月 EPS 0.27元

連接器廠宣德（5457）因股票達公布交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘2.29億元，年增41...

皇家可口10月28日轉上市

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承...

聚泰10月22日登興櫃 每股45元

聚隆（1466）集團旗下聚泰（7862）將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。聚泰專注於環保纖維素長絲（L...

安克睡眠檢測器進軍土國

美吾華集團旗下安克（4188）全球拓展再下一城，該公司宣布旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下...

信立、世紀收購星雲 達陣

信立（4303）昨（16）日發重訊指出，與世紀民生擬聯合開收購星雲電腦持股一案，已達最低收購數量，公開收購條件已成就。截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。