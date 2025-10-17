快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

皇家可口10月28日轉上市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承銷價格72元。

皇家可口為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資1億元，發行10,000張，每股面額10元。上市前競價拍賣7,200張已開標，加權平均得標價格為81.78元，上市承銷價為每股72元。

昨日皇家可口在興櫃的最後成交價為88.5元，而上市前承銷公開申購日期於今日截止，將於10月28日轉上市交易。

皇家可口今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股純益（EPS）4.08元。法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來三至五年營運每年將可雙位數成長。

皇家可口目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌前八月營收成長1.1億元，年增11%。

皇家 冰品 營收

延伸閱讀

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

家鄉草莓太好吃…日小學生聯手業者推出特製冰品 11月正式販售

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

COLD STONE冰淇淋「第二件10元」！萬聖節限定新品、極濃巧克力新登場

相關新聞

創櫃菁英選拔 頂尖團隊拚場

「2025創櫃菁英選拔會」即將進入最激烈的決選時刻，各路菁英摩拳擦掌，蓄勢待發。櫃買中心主辦的28日的最終舞台，將迎來一...

宣德9月 EPS 0.27元

連接器廠宣德（5457）因股票達公布交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結9月稅前盈餘2.29億元，年增41...

皇家可口10月28日轉上市

南僑轉投資、以杜老爺冰品品牌聞名全台的小金雞「皇家可口」（7791）將在10月28日掛牌上市，昨（16）日正式公告新股承...

聚泰10月22日登興櫃 每股45元

聚隆（1466）集團旗下聚泰（7862）將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。聚泰專注於環保纖維素長絲（L...

安克睡眠檢測器進軍土國

美吾華集團旗下安克（4188）全球拓展再下一城，該公司宣布旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下...

信立、世紀收購星雲 達陣

信立（4303）昨（16）日發重訊指出，與世紀民生擬聯合開收購星雲電腦持股一案，已達最低收購數量，公開收購條件已成就。截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。