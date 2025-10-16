光速火箭競拍均價34.35元 申購報酬率14.8%、中籤率1.2％

光速火箭（7782）初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，光速火箭辦理競價拍賣股數1,430仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價格為34.35元。

證交所表示，光速火箭最低得標價格33.30元、最高得標價格37.60元。光速火箭申購期間為10月15日至114年10月17日，承銷價32.5元，以16日收盤均價37.33元計算，抽中有機會賺近5千元，報酬率14.8％，申購的金額門檻較低，適合小資族參與。

根據公告，光速火箭截至16日有42,670筆申購，總承銷股數僅525張，當前中籤率1.2％，預計17日申購最後一日最終中籤率會更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。