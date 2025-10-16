昱臺國際競拍均價25.62元 申購門檻低且報酬逾35％、中籤率僅0.82％

昱臺國際（7716）初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，昱臺國際辦理競價拍賣股數1,800仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價格為25.62元。

證交所表示，競拍最低得標價格24.80元、最高得標價格29.91元。昱臺國際申購期間為10月15日至114年10月17日，承銷價21元，以16日收盤均價28.75元計算，申購一張僅不到3萬元，抽中有機會賺近8千元，報酬率達36.9％，雖股價門檻較低使絕對金額不高，但從報酬率來看仍香甜，適合小資族參與。

根據公告，昱臺國際截至16日有60,848筆申購，總承銷股數僅500張，當前中籤率僅0.82％，預計17日申購最後一日最終中籤率將會更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。