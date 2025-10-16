皇家可口競拍均價81.78元 申購報酬率23.3％、中籤率不到3％

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

皇家可口（7791）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，皇家可口辦理競價拍賣股數7,200仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價格為81.78元。

證交所表示，競標最低得標價格為78元、最高得標價格94.1元。皇家可口申購期間為10月15日至17日，承銷價為72元，以16日收盤均價88.8元計算，抽中有機會賺近1.69萬元，報酬率達23.3％。

根據公告，皇家可口截至16日有93,735筆申購，總承銷股數為2,240張，當前中籤率為2.7％，預計17日申購最後一日最終中籤率將會更低。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

