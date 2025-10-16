宣德今年9月淨利4,600萬元 EPS達0.27元

連接器廠宣德（5457）近期股票因達公布交易資訊標準，故16日公告今年9月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利4,600萬元、年減2.13%，單月每股純益（EPS）達0.27元。宣德16日股價收在48.5元，上漲0.25元、漲幅0.52%。

宣德今年9月營收27.61億元、年增10.31%，稅前淨利2.29億元、年增41.36%。

宣德9日於全球遊戲設備展（G2E）宣布，正式獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德科技正式跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。宣德預期，博弈系統將從明年開起，成為營運成長的新引擎。

值得一提的是，由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

宣德持續深化國際化布局，近期有多項相關公告。其中，為因應市場變化及主要客戶的在地化需求，宣德積極於北美地區投資，並已公告擬於美國設立控股公司，以便與歐美客戶群進行更緊密的開發與合作。

此外，宣德董事會也已通過對新加坡子公司進行現金增資3,000萬美元，以及採購一批墨西哥廠的設備，交易總金額約為2,210萬美元。