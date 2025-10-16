宣德今年9月淨利4,600萬元 EPS達0.27元

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

連接器廠宣德（5457）近期股票因達公布交易資訊標準，故16日公告今年9月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利4,600萬元、年減2.13%，單月每股純益（EPS）達0.27元。宣德16日股價收在48.5元，上漲0.25元、漲幅0.52%。

宣德今年9月營收27.61億元、年增10.31%，稅前淨利2.29億元、年增41.36%。

宣德9日於全球遊戲設備展（G2E）宣布，正式獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德科技正式跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。宣德預期，博弈系統將從明年開起，成為營運成長的新引擎。

值得一提的是，由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

宣德持續深化國際化布局，近期有多項相關公告。其中，為因應市場變化及主要客戶的在地化需求，宣德積極於北美地區投資，並已公告擬於美國設立控股公司，以便與歐美客戶群進行更緊密的開發與合作。

此外，宣德董事會也已通過對新加坡子公司進行現金增資3,000萬美元，以及採購一批墨西哥廠的設備，交易總金額約為2,210萬美元。

相關新聞

均華第3季每股賺4.27元 均豪0.44元

均豪（5443）及均華母子公司昨（15）日公告自結損益。均豪第3季每股純益0.44元，不如第2季的1.08元。均華第3季...

暉盛競拍 底價67.92元

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，將對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張...

創櫃菁英選拔 生技醫療聚光

櫃買中心持續扮演企業成長夥伴，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」以表揚優秀企業，本次入圍決選企業以生技醫療業居冠，展現該領域...

是方股利 改成半年配

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（15）日表示，旗下聯雲AI智能資料中心銷售逾八成，除推升IDC業務，也帶動網路及雲端服務...

宏碁遊戲看旺2026年市況

宏碁遊戲（6908）總經理徐挺洋昨（15）日指出，遊戲產業大環境應該還是相當樂觀，特別是亞洲地區，預期2026年遊戲市場...

三貝德拚收購 兩路並進

數位文創公司三貝德（8489）昨（15）日公告兩項收購案，一是公開收購旗下興櫃子公司亞洲教育股權1,424.9萬股，總金...

