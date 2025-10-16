向榮生技16日轉一般板上市 加速臨床試驗與強化全球布局

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

向榮生技（6794）16日正式從創新板改列一般板，以15日收盤價每股78.1元上市，成為國內首家登上一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。

向榮生技表示，轉板後將運用資本市場資源，加速臨床試驗收案進度，並強化國際市場布局；除核心新藥研發外，亦已建立外泌體幹細胞分泌物，及細胞技術服務兩大業務線，期穩定營收，並挹注研發資金需求。

向榮生技也表示，該公司核心產品脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎（Knee Osteoarthritis）的第三期臨床試驗，預計於今年完成收案，朝2026年試驗結案目標邁進。此外，旗下慢性腎臟病新藥，也已完成一／二期臨床試驗結案審查，並取得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查（Fast Track）資格，持續朝下一臨床試驗階段推進。

向榮生技指出，「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」將於2026年正式施行，屆時完成二期臨床的細胞製劑，可申請臨時性藥證。向榮生技的膝骨關節炎與慢性腎臟病兩大適應症，皆符合新法規定資格，可望受惠該政策，搶占市場先機。根據台灣衛福部統計，台灣膝關節退化盛行率達15%，洗腎盛行率更位居全球之冠，市場需求龐大且急迫。

向榮生技也說，該公司已與台大醫院、林口長庚、台北榮總、雙和醫院建立合作，以利臨床試驗與新藥推廣。通路部分，公司與多家業者建立策略合作，包含深耕骨復健科再生醫療市場12年的妮傲絲翠，該公司擁有覆蓋全台醫療中心、地區醫院及基層診所的成熟網絡，將為膝骨關節炎新藥取得藥證後的市場推廣提供支援；同時也與全台最大美髮連鎖曼都國際合作，其外泌體養護髮產品已導入部分門市，並規劃逐步擴展至更多據點。

在國際市場，向榮生技向泌體產品持續外銷日本，今年8月更與日本New Cell Bio簽約合作，進軍韓國再生醫療市場。同時，公司正與多國業者洽談旗下ELIXCYTE新藥的國際授權與技術移轉。

