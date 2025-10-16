快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

特力屋登興櫃一度飆高32%！四箭齊發拚三年內上市櫃

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

上市百貨股特力旗下特力屋（7867）16日登興櫃，認購價為58元，盤中股價最高攀至77元、最低58.7元，均價約65.76元；若以認購價與盤中高點相比，漲幅達 32.76%。特力集團表示，目標三年內推動特力屋正式掛牌上市櫃，持續擴大居家零售版圖。

特力集團持有特力屋72.29%股權，並於2025年2月完成增資，本次興櫃發行新股2,600萬股，資本額從7億、提高至9.6億元。特力總裁何湯雄表示，特力屋興櫃將啟動四層轉型升級工程，包括積極展店、推出「社區管家」專業服務模式、強化自有品牌商品、優化電商平台操作界面。

首先，積極展店擴大市占，目標每年新開6~8家社區店，由大型賣場轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面。其次，推出「社區管家」專業服務模式，目前每一位管家平均業績一年有600萬元，銷售量顯著提升。第三、強化自有品牌商品，目前自有品牌商品數約占20%，力拚每年有3～5％的成長，進而提升毛利率，強化獲利能力。第四、優化電商平台操作界面，串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。

特力屋2024年營收95.13億元，EPS 1.7元；2025上半年營收45.89億元，EPS已達2.2元。除了國內，特力屋已著手規劃拓展海外市場，並優先進軍越南、馬來西亞等東南亞國家。

特力集團 電商 興櫃

延伸閱讀

漢康將申請創新板上市

特力屋16日登興櫃 每股58元

櫃買家族再添生力軍

大鵬雙動能 周五登興櫃

相關新聞

均華第3季每股賺4.27元 均豪0.44元

均豪（5443）及均華母子公司昨（15）日公告自結損益。均豪第3季每股純益0.44元，不如第2季的1.08元。均華第3季...

暉盛競拍 底價67.92元

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，將對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張...

創櫃菁英選拔 生技醫療聚光

櫃買中心持續扮演企業成長夥伴，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」以表揚優秀企業，本次入圍決選企業以生技醫療業居冠，展現該領域...

是方股利 改成半年配

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（15）日表示，旗下聯雲AI智能資料中心銷售逾八成，除推升IDC業務，也帶動網路及雲端服務...

宏碁遊戲看旺2026年市況

宏碁遊戲（6908）總經理徐挺洋昨（15）日指出，遊戲產業大環境應該還是相當樂觀，特別是亞洲地區，預期2026年遊戲市場...

三貝德拚收購 兩路並進

數位文創公司三貝德（8489）昨（15）日公告兩項收購案，一是公開收購旗下興櫃子公司亞洲教育股權1,424.9萬股，總金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。