特力屋登興櫃一度飆高32%！四箭齊發拚三年內上市櫃
上市百貨股特力旗下特力屋（7867）16日登興櫃，認購價為58元，盤中股價最高攀至77元、最低58.7元，均價約65.76元；若以認購價與盤中高點相比，漲幅達 32.76%。特力集團表示，目標三年內推動特力屋正式掛牌上市櫃，持續擴大居家零售版圖。
特力集團持有特力屋72.29%股權，並於2025年2月完成增資，本次興櫃發行新股2,600萬股，資本額從7億、提高至9.6億元。特力總裁何湯雄表示，特力屋興櫃將啟動四層轉型升級工程，包括積極展店、推出「社區管家」專業服務模式、強化自有品牌商品、優化電商平台操作界面。
首先，積極展店擴大市占，目標每年新開6~8家社區店，由大型賣場轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面。其次，推出「社區管家」專業服務模式，目前每一位管家平均業績一年有600萬元，銷售量顯著提升。第三、強化自有品牌商品，目前自有品牌商品數約占20%，力拚每年有3～5％的成長，進而提升毛利率，強化獲利能力。第四、優化電商平台操作界面，串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。
特力屋2024年營收95.13億元，EPS 1.7元；2025上半年營收45.89億元，EPS已達2.2元。除了國內，特力屋已著手規劃拓展海外市場，並優先進軍越南、馬來西亞等東南亞國家。
