聚隆小金雞聚泰10月22日登錄興櫃 券商認購價45元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚隆集團（1466）旗下聚泰（7862）將於10月22日登錄興櫃，券商認購價訂為每股45元。聚泰專注於環保纖維素長絲（LYOCELL）、醫療用熔噴不織布與口罩等產品的製造、研發與銷售，是聚隆集團近年布局永續紡材與醫材領域的重要子公司。

聚泰主力產品為LYOCELL纖維，應用範圍涵蓋家紡、運動與戶外機能等市場，今年以來受惠品牌客戶需求強勁，產品售價較過往翻倍成長，推升整體營收結構優化。醫材相關產品則以醫院及專業通路為主，鎖定高單價市場，穩定貢獻獲利。

目前聚泰年產能約1,300噸，生產線已全數滿載，公司正積極擴充產能並導入新設備，預計明年可再增加約700噸、年增幅超過五成。法人預期，隨著產能放大與產品單價提升，聚泰今、明年營運動能可望持續走升，成為聚隆集團未來成長的關鍵推手。

聚泰主力產品為環保纖維，營收占比超過八成，公司表示，環保纖維以 Lyocell 長絲為核心，兼具環保與高附加價值，可自然分解，市場定位與天然蠶絲相近，廣泛應用於服飾、內衣、家用紡織品及嬰幼兒衣物等，屬於高單價的永續纖維。

聚泰去年營收5.42億元，年增23.7%，稅後純益2474.8萬元，較前一年虧轉盈，每股純益1.03元。

