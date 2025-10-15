松川精密10月16日上市買賣 5個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，松川精密（7788）股份有限公司已公開發行普通股股票自10月16日開始上市買賣，松川精密股份有限公司為初次上市掛牌（IPO），為今年第18家掛牌的本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

根據資料，松川精密上市普通股數量為72,615,993股、現金增資股款繳納憑證7,130,000股。

臺灣證券交易所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎松川精密股份有限公司加入上市行列，該典禮將於16日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

