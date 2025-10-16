創櫃菁英選拔 生技醫療聚光

櫃買中心持續扮演企業成長夥伴，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」以表揚優秀企業，本次入圍決選企業以生技醫療業居冠，展現該領域蓬勃發展。決選團隊現正接受決選前培訓，決選活動將於10月28日於台北君悅酒店盛大舉辦，櫃買中心近期並陸續介紹入選公司：

祐安細胞生醫科技｜YOUNG CELL keep your cell young

祐安細胞以細胞治療與免疫醫學為核心，掌握口腔間充質幹細胞分離純化技術並布局多國專利。公司以雙核心雙基地模式，整合研發、製劑與臨床，與醫學中心共建轉譯中心與細胞庫，以臨床試驗推動落地與產業規模化雙軌並進，打造具可複製與國際潛力之平台。

遠東醫電科技｜給每個人更健康的身體

遠東醫電17年來累積豐富的產品開發及整合經驗，核心技術涵蓋海事醫療服務、個人化數位健康及旅遊醫療服務，透過自主研發四大平台、延伸四大觸角、搭起個人化精準醫療健康照護服務橋梁，為客戶提供專業、全面性的醫療器材產品及軟體平台整合服務。

醫百科技｜引領精準醫學的未來

醫百科技是微創導航手術領域中的先鋒，在國內外擁有多項專利技術，為各大醫學院、診所提供醫療教育系統與臨床解決方案，透過多種手術輔助及訓練系統，降低手術中的人為錯誤率，提高手術品質，降低手術併發風險，為患者提供更好的整體醫療服務。

瀚陽生物科技｜創意為本，技術藍海，典範新藥

瀚陽生物科技專注於連結子和酬載藥物修飾技術開發，並致力於將此技術應用於腫瘤標靶藥物的創新與改良，透過自主研發技術平台改造和提升傳統抗體藥物複合體，為各大藥廠或生技公司提供新藥設計與授權服務，為全球癌症病患創造安全、有效的治療藥物。

歡迎關注這場盛會，詳細資訊見官網（https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/announce.htm）。