均華第3季每股賺4.27元 均豪0.44元
均豪（5443）及均華母子公司昨（15）日公告自結損益。均豪第3季每股純益0.44元，不如第2季的1.08元。均華（6640）第3季每股純益4.27元，優於前一季的3.49元。受惠於半導體先進封裝設備出貨續旺，均豪及均華今年營運表現確立將超越去年。
均豪公告第3季合併稅前淨利1.27億元；歸屬於母公司業主稅後淨利0.7億元，每股純益0.44元。累計今年前三季合併稅前淨利4.76億元；稅後淨利3.17億元，每股純益1.97元。
均豪董事長陳政興表示，受惠於再生晶圓CMP設備進入大量出貨期，上半年均豪個體半導體設備占營收比重逾六成，今年確立整體營收將會成長，明年續旺。
均華公告第3季合併稅前淨利1.3億餘元；歸屬於母公司業主稅後淨利1.19億餘元，每股純益4.27元。前三季合併稅前淨利3.05億元，歸屬於母公司業主稅後淨利2.63億元，每股純益9.4元。
