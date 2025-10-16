快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

均華第3季每股賺4.27元 均豪0.44元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

均豪（5443）及均華母子公司昨（15）日公告自結損益。均豪第3季每股純益0.44元，不如第2季的1.08元。均華（6640）第3季每股純益4.27元，優於前一季的3.49元。受惠於半導體先進封裝設備出貨續旺，均豪及均華今年營運表現確立將超越去年。

均豪公告第3季合併稅前淨利1.27億元；歸屬於母公司業主稅後淨利0.7億元，每股純益0.44元。累計今年前三季合併稅前淨利4.76億元；稅後淨利3.17億元，每股純益1.97元。

均豪董事長陳政興表示，受惠於再生晶圓CMP設備進入大量出貨期，上半年均豪個體半導體設備占營收比重逾六成，今年確立整體營收將會成長，明年續旺。

均華公告第3季合併稅前淨利1.3億餘元；歸屬於母公司業主稅後淨利1.19億餘元，每股純益4.27元。前三季合併稅前淨利3.05億元，歸屬於母公司業主稅後淨利2.63億元，每股純益9.4元。

均豪 每股純益

延伸閱讀

台積電收1465元改寫歷史新高 外媒：AI晶片缺貨「需求勝過恐懼」

高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

弘塑、亞翔 認購亮眼

相關新聞

均華第3季每股賺4.27元 均豪0.44元

均豪（5443）及均華母子公司昨（15）日公告自結損益。均豪第3季每股純益0.44元，不如第2季的1.08元。均華第3季...

暉盛競拍 底價67.92元

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，將對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張...

創櫃菁英選拔 生技醫療聚光

櫃買中心持續扮演企業成長夥伴，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」以表揚優秀企業，本次入圍決選企業以生技醫療業居冠，展現該領域...

是方股利 改成半年配

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（15）日表示，旗下聯雲AI智能資料中心銷售逾八成，除推升IDC業務，也帶動網路及雲端服務...

宏碁遊戲看旺2026年市況

宏碁遊戲（6908）總經理徐挺洋昨（15）日指出，遊戲產業大環境應該還是相當樂觀，特別是亞洲地區，預期2026年遊戲市場...

三貝德拚收購 兩路並進

數位文創公司三貝德（8489）昨（15）日公告兩項收購案，一是公開收購旗下興櫃子公司亞洲教育股權1,424.9萬股，總金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。