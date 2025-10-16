宏碁遊戲看旺2026年市況

宏碁遊戲（6908）總經理徐挺洋昨（15）日指出，遊戲產業大環境應該還是相當樂觀，特別是亞洲地區，預期2026年遊戲市場還會許多大作推出，對整個產業助益甚大，有望帶動宏碁遊戲2026年業務維持成長。

宏碁遊戲昨天舉行股東臨時會，通過股票上市交易討論案，徐挺洋會後受訪，釋出以上觀點。

宏碁遊戲以代理產品及遊戲美術外包為兩大業務，後者主要由子公司唯晶科技負責；代理業務主要為索尼互動娛樂（SIE）的PlayStation系列，宏碁遊戲在台灣、菲律賓、香港及新加坡皆有取得代理權。

宏碁遊戲前三季營收37.23億元，年增28.6%。上半年毛利率11.39%，營益率1.25%；稅後純益2,563萬元，年增2.03%，每股純益0.73元。

針對營益率近年下滑趨勢，徐挺洋回應，主因宏碁遊戲成長過程中，旗下唯晶科技在新加坡、英國倫敦IPO時都有一些相關費用，對營業利益造成一些影響，相信之後就會慢慢回歸常態。

此外，宏碁營運長暨宏碁遊戲董事長高樹國針對零組件缺料情況指出，目前PC處理器仍短缺，已感受到記憶體漲價缺貨影響，宏碁集團有些應對措施，若記憶體漲價勢真的不可擋，期待這樣的漲價也能反映在終端產品價格。