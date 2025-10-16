是方股利 改成半年配
是方（6561）董事長邵泓嘉昨（15）日表示，旗下聯雲AI智能資料中心銷售逾八成，除推升IDC業務，也帶動網路及雲端服務營收成長，明年效益持續浮現，看好未來三到五年AI需求持續暢旺。
是方昨天舉行股臨會，通過修改公司章程案，未來股利從「年配」變成「半年配」。是方近三年每股配發10元以上，2024年、2023年、2022年分別配發每股現金股利12.5元、10.6及10元。
是方受惠IDC及雲端需求強勁，推升營運，旗下聯雲AI智能資料中心加入營運後，吸引國際大型CSP業者大規模進駐，助攻業績。邵泓嘉表示，聯雲機房銷售滿五成就已損益兩平，目前銷售量已超過八成，進駐率約七成，除國際大型CSP陸續進駐，第4季包含金融科技、OTT及醫療照護等客戶陸續進駐，將進一步推升營運。
