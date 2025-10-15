櫃買家族再攜手 助攻創業家邁向成功

由國家發展委員會與中華民國創投公會共同主辦的全臺最大規模創業盛事「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」已於今年8月底正式啟動，展現臺灣新創能量的勃發活力，櫃買中心及上櫃家族成員亦積極參與，10月14日及15日分別於台中逢甲大學人言大樓B1啟桓廳以及台南資安暨智慧科技研發大樓國際會議廳舉辦之創業家講座，現場座無虛席，交流熱烈。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，臺灣中小企業占全體企業家數的98%以上，在政府創新創業政策推動下，新創環境日益蓬勃。新創成功關鍵除需洞察市場需求、掌握時機外，更仰賴資本市場支持。櫃買中心自成立以來，始終肩負支持中小微企業及新創發展的使命，今年1月9日特推出「創櫃板Plus」新制，以更多元豐富的免費輔導及媒合活動，提升新創企業能見度並有機會吸引創投法人投資，加速企業成長。

10月14日及15日的「創業家講座」，邀請到東聯互動董事長吳侑勳、Q Burger董事長鄭瑞賓、生展生物董事長陳威仁及新應材董事長詹文雄分享創業經驗。東聯互動聚焦外籍移工小額跨境匯款，提供APP一站式數位匯兌服務；Q Burger為以數位化驅動的連鎖早午餐品牌，重塑營運模式並深耕年輕市場；生展生物以微生物醱酵為核心，布局原料藥、營養保健、機能性原料與預防醫學等大健康領域；新應材專注半導體與顯示器特用化學材料之研發與製造。

櫃買中心指出，透過分階段育成企業的多層次市場架構，讓不同成長階段的企業依發展狀況循序進入資本市場，期盼未來在各界支持下，能協助更多新創企業從「創櫃板」起步，成為櫃買家族一員並充分運用櫃買市場資源壯大實力，逐步邁向興櫃及上櫃市場，攜手推動臺灣邁向「亞洲資產管理中心」。

更多「創櫃板Plus」相關資訊，請詳：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm。