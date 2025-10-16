三貝德拚收購 兩路並進

數位文創公司三貝德（8489）昨（15）日公告兩項收購案，一是公開收購旗下興櫃子公司亞洲教育股權1,424.9萬股，總金額為4.27億元；另外，三貝德也宣布將投資取得弋果文化1,379.9萬股，總收購金額約8.15億元。

三貝德與亞洲教育兩家公司昨日因此收購案雙雙停牌，今日將恢復交易。

三貝德指出，將於10月16日起至11月4日止以每股30元公開收購亞洲教育，預定收購約1,424.9萬股，總金額為4.27億元，依後者14日收盤價25.1元概算，收購溢價率約19.5%。其最低收購數量約為191.1萬股，最高收購數量為1,424.9萬股，占亞洲教育已發行股份總數3,820.3萬股中的5～37.3%。

另外，對於弋果文化的投資案，三貝德指出，公司董事會決議以每股59元，取得弋果文化1,379.9萬股，占其已發行股份約48.32%，總收購金額約8.15億元。

三貝德主要從事數位學習內容產品之研發製作與銷售，而被收購公司亞洲教育平台股份有限公司主營業務為國小、國中及高中的升學輔導之相關實體課程，弋果文化主要業務為兒童美語等教育事業。

展望未來，三貝德表示，公司將持續強化內容、技術與服務的垂直整合能力，推動教育產業價值鏈升級，打造兼具創新應用與永續發展的教育科技版圖，並依既定策略穩健推進資源整合與科技應用，致力於提升產品品質、市場競爭力與企業永續發展。