漢康將申請創新板上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃新藥公司漢康-KY（7827）昨（15）日舉行法說會，董事長劉世高表示，該公司的抗癌融合蛋白新藥HCB101已在今年6月完成首次對外授權，簽約金1,000萬美元（新台幣3.12億元）已入帳並認列在9月營收，後續依照合約可再收取高達1.92億美元產品開發里程金與銷售里程金及上市後銷售分潤。

漢康-KY今年6月剛登錄興櫃，隨即在同月份完成HCB101首次對外授權，將中國大陸、香港、澳門、東南亞特定國家等地區市場獨家商業化權利授予上海復宏漢霖。公司表示，接下來將進一步規劃今年底前送件申請創新板上市，爭取明年上半年掛牌。

劉世高表示，HCB101正持續進行全球多中心聯合療法一b/二a期臨床試驗收案，目前可見中劑量治療二線胃癌組別幾乎所有病患腫瘤體積都縮小，未來將優先發展胃癌二線用藥，預計取得重要試驗數據後，就會在明年展開全球授權。

劉世高指出，HCB101的首次授權合約總金額高達2.02億美元，相較於近四年中國大陸及大中華區域於臨床一期或一/二期項目的引進授權（License-in）平均總交易金額7,460萬美元、平均交易簽約金僅640萬美元，HCB101的授權金額在區域內無疑寫下新高紀錄。

