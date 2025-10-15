漢康法說會／抗癌新藥 HCB101臨床數據亮眼 拚明年國際授權並轉創新板

興櫃新藥公司漢康-KY（7827）15日舉行法說會，董事長劉世高表示，該公司的抗癌融合蛋白新藥HCB101已在今年6月完成首次對外授權，簽約金1,000萬美元（新台幣3.12億元）已入帳並認列在9月營收，後續依照合約可再收取高達1.92億美元產品開發里程金與銷售里程金及上市後銷售分潤。

漢康-KY今年6月剛登錄興櫃，隨即在同月份完成HCB101首次對外授權，將中國大陸、香港、澳門、東南亞特定國家等地區市場獨家商業化權利授予上海復宏漢霖。公司表示，接下來將進一步規劃今年底前送件申請創新板上市，爭取明年上半年掛牌。

劉世高表示，HCB101正持續進行全球多中心聯合療法一b/二a期臨床試驗收案，目前可見中劑量治療二線胃癌組別幾乎所有病患腫瘤體積都縮小，未來將優先發展胃癌二線用藥，預計取得重要試驗數據後，就會在明年展開全球授權。

劉世高表示，公司將優先發展胃癌二線用藥以滿足巨大的臨床醫療需求，在取得胃癌二期的ORR、PFS（腫瘤無惡化期）、OS（存活期）等試驗數據後，將展開除已授權外的全球及區域合作洽談，並預計在2026年第2、3季進行臨床試驗結果分析。

劉世高指出，HCB101的首次授權合約總金額高達2.02億美元，相較於近四年中國大陸及大中華區域於臨床一期或一/二期項目的引進授權（License-in）平均總交易金額7,460萬美元、平均交易簽約金僅640萬美元，HCB101的授權金額在區域內無疑是寫下新高記錄。挾HCB101獨特的作用機制及臨床數據成效，公司對後續的國際授權價值抱持樂觀期待，目前已與全球前30大藥廠簽署NDA。

除胃癌外，HCB101另一個應用的重點領域為頭頸癌。現行頭頸癌的一線治療以免疫療法或合併化學治療為主，但其毒性大且療效差，尤其對高齡患者的耐受性低。從已知的臨床研究資料顯示，針對頭頸癌治療，HCB101無論是單獨用藥或聯合用藥都展現其臨床療效，目前在台灣已展開計畫主持人發起的一/二期臨床試驗收案，公司也規劃進行全球多中心的聯合療法一b/二a期臨床試驗，預計收治40位以上病患。

劉世高表示，透過自主研發的FBDB技術平台，漢康-KY開發出八種以上具廣譜抗癌潛力的創新蛋白生物藥，其中，HCB101與HCB301率先進入人體臨床，接下來將加速二大主力產品的區域及多癌種的臨床推進，同時也規劃將其他開發中首創新藥依序提交臨床試驗（IND）申請，未來只要任一種抗癌藥物獲得成功，將能對十種以上癌症有效，擁有巨大的市場潛力，可望帶來龐大的業績貢獻並提升整體企業價值，公司對未來展望正向樂觀。