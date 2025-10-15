創櫃板Plus登場 助力中小企業從創意邁向資本市場

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
創櫃板plus研討會新竹場合照。圖／業者提供
櫃買中心資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）攜手合作，近日於新竹舉辦「創櫃板Plus研討會」，協助中小微企業更順利接軌資本市場。活動吸引多家創新企業代表與會，展現台灣產業創新的能量與多樣性。

資誠新竹所主持會計師李典易指出，創櫃板Plus的推出，是協助新創企業從「創意」走向「商業化」的重要一步，透過聚合創意與資金，企業能更有效開拓市場、加速成長。

李典易強調，資誠長期與櫃買中心合作，從創業輔導、策略規劃到財務顧問，提供企業全方位支持，期望透過這場研討會，讓更多新創找到邁向國際舞台的關鍵方向。

櫃買中心研究員曹國榮在會中說明，創櫃板自民國103年成立以來，已成為中小企業籌資與輔導的重要平台。今年推出的「創櫃板Plus」新制，不僅回應政府「中小微企業多元振興發展計畫」，更結合輔導、籌資與媒合功能，為企業提供更完整的資本市場解決方案，協助優質企業從在地走向全球。

瑞利光智能股份有限公司也在研討會中分享成功上櫃經驗，實例說明如何在創櫃板制度下取得成長動能，提供與會者寶貴的實務參考。會後交流熱絡，企業代表就資金運用、公司治理及國際拓展等議題踴躍提問，獲櫃買中心與資誠專家即時回應與建議。

李典易最後表示，創櫃板Plus研討會推進了企業與資本市場的連結，未來資誠將持續協助中小微企業在創新與成長路上穩健前行，為台灣經濟注入更多活力與新機會。

