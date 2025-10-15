創櫃板Plus登場 助力中小企業從創意邁向資本市場
櫃買中心與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）攜手合作，近日於新竹舉辦「創櫃板Plus研討會」，協助中小微企業更順利接軌資本市場。活動吸引多家創新企業代表與會，展現台灣產業創新的能量與多樣性。
資誠新竹所主持會計師李典易指出，創櫃板Plus的推出，是協助新創企業從「創意」走向「商業化」的重要一步，透過聚合創意與資金，企業能更有效開拓市場、加速成長。
李典易強調，資誠長期與櫃買中心合作，從創業輔導、策略規劃到財務顧問，提供企業全方位支持，期望透過這場研討會，讓更多新創找到邁向國際舞台的關鍵方向。
櫃買中心研究員曹國榮在會中說明，創櫃板自民國103年成立以來，已成為中小企業籌資與輔導的重要平台。今年推出的「創櫃板Plus」新制，不僅回應政府「中小微企業多元振興發展計畫」，更結合輔導、籌資與媒合功能，為企業提供更完整的資本市場解決方案，協助優質企業從在地走向全球。
瑞利光智能股份有限公司也在研討會中分享成功上櫃經驗，實例說明如何在創櫃板制度下取得成長動能，提供與會者寶貴的實務參考。會後交流熱絡，企業代表就資金運用、公司治理及國際拓展等議題踴躍提問，獲櫃買中心與資誠專家即時回應與建議。
李典易最後表示，創櫃板Plus研討會推進了企業與資本市場的連結，未來資誠將持續協助中小微企業在創新與成長路上穩健前行，為台灣經濟注入更多活力與新機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言