智通第3季獲利創新高 股價表態上攻

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

智通*（8932）15日帶量上攻，盤中一度漲停，收盤價219元，上漲18元，漲幅8.96%。技術面來看，經過一個月的整理，均線糾結等待發動，而今天拉出第一根帶量長紅，展開攻勢。

法人指出，智通 9 月營收 2.09 億元，月增14.8，年增35.8，3Q25 營收 5.64 億，營收達成率 103.48%，優於預期，主要來自於公司 GLN 軟體業務的成長，今年因軟體業務持續發展，上半年簽約已接近 2024 年全年水準，顯示在手案件持續擴張，且專案持續跑完使得營收認列也不斷上升。

3Q25 在GLN 軟體業務需求強勁以及匯率回穩的助攻下，單季獲利創下歷史新高。法人預估，4Q25 隨著拉鍊進入產業旺季，楊梅廠開始營運貢獻營收，拉鍊部門營收將會持續成長。軟體部分公司以 Portcomm 與 FraudEyes 等 SaaS 產品推進經常性收入比重，軟體營收持續成長。

此外，公司積極開展業務，實施多角化經營，在印度開拓小額貸款業務，以流量平台、牌照、自有資金三段式推進。FinShell Pay 目前與OPPO、realme 深度合作，累計安裝量約 1.27 億支，其中逾六成用戶有小額貸款需求。目前以平台費用與合規授權資料為主，透過API 串接與風控模組，為未來自營資產做準備。營運上採低風險策略，目標違約率控制在 3% 以下。公司計畫分階段收購持有當地 NBFC 執照的公司，目標以自有資金支應，初期放款不超過新台幣 5 億元，2H26 有望具備自營放貸能力。

