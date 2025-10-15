群聯、威剛業績有望報喜

AI存儲需求激增，集邦科技（TrendForce）報告顯示，AI推理應用快速推升即時存取、高速處理海量數據的需求，促使傳統的硬碟（HDD）與固態硬碟（SSD）供應商擴大供給大容量存儲產品，由於HDD市場面臨巨大供應缺口，激勵NAND Flash業者加快技術轉進超大容量Nearline SSD生產，有利群聯（8299）、威剛等營運。

集邦指出，HDD產業正值技術換代的陣痛期，投資新一代熱輔助磁記錄（HAMR）技術產線初期的高昂成本，不僅造成產能擴張瓶頸，也迫使供應商將成本轉嫁給客戶，導致每GB的平均售價從過往的0.012至0.013美元，提高至0.015至0.016美元，削弱了HDD核心的成本優勢。

相形之下，NAND Flash透過3D堆疊技術演進，產能提升速度遠快於HDD。而隨著堆疊層數從上百層邁向200層以上或更高，晶圓的儲存位元密度提升，預期2026年2Tb QLC晶片的產出將逐步放量，成為降低Nearline SSD成本的主力。

集邦認為，待HDD產業的HAMR技術產線全面升級並達到規模經濟後，生產成本將有優化空間，然NAND Flash成本下降的速度及產能擴張彈性皆具結構性優勢，對長期尋找智慧型手機、PC需求以外的NAND Flash供應商而言，Nearline SSD市場無疑是久旱後的甘霖，更是實現替代HDD的絕佳契機，故投資重心轉向更高密度、更大容量的QLC產品，除滿足訂單，也著眼未來十年資料中心存儲架構的主導權之爭。

法人說明，群聯近期受惠於HDD供給短缺，加上雲端服務業者在冷資料儲存需求上加快以SSD取代之，推升QLC Nand Flash產品需求，漲價效應有望外溢至TLC Nand Flash產品。