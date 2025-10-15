泓辰客戶跳票 揚言求償

快訊

電池正極材料領導廠泓辰（3616）昨（14）日公告，公司主要債務人耀創智電公司遭退票一事，截至今年10月13日，泓辰對耀創應收款項約4,816萬元。針對債權有無保全措施，泓辰回應，將採取法律程序取得擔保並依法求償。

泓辰表示，客戶耀創發生退票情形，支票金額為2,453萬元。截至今年10月13日止，泓辰對耀創應收款項約4,816萬元，占公司今年第2季合併財務報表資產總額之3.83%。

泓辰表示，將採取法律程序取得擔保並依法求償；泓辰主要供應電芯給耀創，目前泓辰仍在催款，若真的無效，才考慮採取法律行動。

針對可能的損失，泓辰指出，將依國際財務報導準則公報9號規定針對無法回收之信用風險進行相關備抵呆帳之提列。泓辰正積極與客戶協商取得擔保及回收貨款事宜，藉以降低對公司造成的影響。

此外，泓辰公司營運資金充裕，上開事項對公司正常營運並無重大影響。

泓辰正積極建置一條2,200噸的磷酸鋰錳鐵（LMFP）示範產線，預計今年底前完成。

