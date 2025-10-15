快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

櫃買家族再添生力軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添多檔新兵，東聯互動（7738）將於16日上櫃掛牌，承銷價168元，是今年來第24家新增掛牌。特力屋、丹立電子都將在16日登錄興櫃，興櫃認購價分別為58元、30元，今年來興櫃新登錄家數將來到60家。

東聯互動預計於16日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦東聯互動上櫃掛牌典禮。 東聯互動主要從事外籍移工國外小額匯兌業務，2024年度合併營收為4.34億元，稅後淨利為2.33億元，每股稅後純益（EPS）為9.47元。2025年上半年度合併營收為2.66億元，稅後淨利為1.83億元，EPS為7.36元。

特力屋將於16日登錄興櫃，主要從事居家裝修相關商品及服務之銷售。輔導推薦證券商為福邦、元大、第一金、凱基、國泰證券，興櫃認購價58元。

丹立電子將於16日登錄興櫃，屬於記憶體產業中游之專業測試廠商，提供記憶體產業專業測試服務，包括晶圓、IC、模組測試，涵蓋委託製造服務。

興櫃 東聯

延伸閱讀

記憶體族群創高引爆反壓！DRAM 雙雄遭壓制 威剛、宇瞻力撐高檔

威剛：市況好到讓人頭痛 記憶體業數十年來首見的盛況

中租前九月 EPS 8.45元

機電四雄前三季營收衝高

相關新聞

創櫃菁英選拔 秀生活創新力

櫃買中心為尋找下一個新創獨角獸，最近舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，本次入圍決選企業涵蓋各類產業，群星薈萃。決選團隊現正...

捷流閥業營逐季增溫

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）表示，目前半導體產業保持良好動能，隨著美國關稅政策底定，新台幣匯率趨穩，營運將有望逐...

群聯、威剛業績有望報喜

AI存儲需求激增，集邦科技（TrendForce）報告顯示，AI推理應用快速推升即時存取、高速處理海量數據的需求，促使傳...

泓辰客戶跳票 揚言求償

電池正極材料領導廠泓辰（3616）昨（14）日公告，公司主要債務人耀創智電公司遭退票一事，截至今年10月13日，泓辰對耀...

上櫃公司9月營收年增7%

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，申報9月營收的上櫃公司共856家（含KY公司28家），除大略-KY（48...

特力屋16日登興櫃 每股58元

上市公司特力昨（14）日宣布，旗下子公司特力屋（7867）將進軍資本市場。特力總裁何湯雄表示，此次興櫃將啟動四項特力屋轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。