櫃買家族本周再添多檔新兵，東聯互動（7738）將於16日上櫃掛牌，承銷價168元，是今年來第24家新增掛牌。特力屋、丹立電子都將在16日登錄興櫃，興櫃認購價分別為58元、30元，今年來興櫃新登錄家數將來到60家。

東聯互動預計於16日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦東聯互動上櫃掛牌典禮。 東聯互動主要從事外籍移工國外小額匯兌業務，2024年度合併營收為4.34億元，稅後淨利為2.33億元，每股稅後純益（EPS）為9.47元。2025年上半年度合併營收為2.66億元，稅後淨利為1.83億元，EPS為7.36元。

特力屋將於16日登錄興櫃，主要從事居家裝修相關商品及服務之銷售。輔導推薦證券商為福邦、元大、第一金、凱基、國泰證券，興櫃認購價58元。

丹立電子將於16日登錄興櫃，屬於記憶體產業中游之專業測試廠商，提供記憶體產業專業測試服務，包括晶圓、IC、模組測試，涵蓋委託製造服務。