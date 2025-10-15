星亞在手訂單看到年底

星亞（7753）受惠於全球戶外數位廣告需求強勁，加上AI與智慧應用加速滲透，營運成長動能充沛，目前在手訂單能見度良好，大型戶外顯示螢幕訂單已排至年底，法人看好全年營運維持雙位數成長。

星亞表示，為支撐中長期全球擴張，已啟動湖口新廠建設計畫，預計2026年底完工後，月產能可望提升1.5倍。

全球戶外數位廣告市場前景看好，預估2025年將占整體戶外廣告收入的42％。星亞約七成營收來自北美市場，隨著智慧應用加速，結合AI技術的數位廣告已成為主流趨勢，成為公司穩健的成長動能。

星亞指出，積極布局智慧顯示與互動應用研發，強化AI整合能力，搶先卡位智慧城市與新型應用場景，是未來營運成長關鍵驅動力。

為降低對單一市場依賴，星亞推動產品多元化，拓展建築照明、VMS交通資訊顯示及車用照明等新事業。