上櫃公司9月營收年增7%

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，申報9月營收的上櫃公司共856家（含KY公司28家），除大略-KY（4804）外，其餘上櫃公司皆已如期完成申報，統計上櫃公司9月營收年增7%，主要成長動能來自半導體業、其他電子業及電子零組件業。

據上櫃公司公告9月營收顯示，上櫃公司9月營收總計2,598億元，較去年同期成長170億元，年增7%，營收成長公司共485家，衰退公司共369家，營收持平公司僅一家。另累計至9月上櫃公司營收總計2.2兆元，較去年同期成長1,604億元，年增8%，其中營收成長公司共515家，衰退公司共339家，營收持平公司共一家。

櫃買中心表示，上櫃公司9月營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業。經瞭解，半導體業受惠於AI應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求，電子零組件業受惠於AI伺服器及相關高階產品需求，致9月較去年同期營收成長；另9月營收衰退的主要產業為建材營造、電子通路業及鋼鐵工業，建材營造是因依建案完工交屋進度認列收入，電子通路業主要受消費性電子需求下滑影響，鋼鐵工業則受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，致9月出現年衰退。

上櫃公司前九月營收成長主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，累計營收衰退的主要產業是鋼鐵工業、金融業及農業科技，鋼鐵工業則受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，金融業受金融市場波動影響，農業科技主係受國際原物料價格下滑影響終端產品售價，致累計營收衰退。