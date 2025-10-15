特力屋16日登興櫃 每股58元

上市公司特力昨（14）日宣布，旗下子公司特力屋（7867）將進軍資本市場。特力總裁何湯雄表示，此次興櫃將啟動四項特力屋轉型策略，包含擴大社區店、拓展社區管家服務、提升自有品牌占比以及強化電商，期望能強化獲利能力。

特力屋昨日舉行興櫃前法說會，由何湯雄主持。特力集團持有特力屋72.29%股權，並於今年2月完成增資，本次興櫃發行新股2,600萬股，資本額從7億提高至9.6億元，10月16日以58元登錄興櫃，預計三年內特力屋能完成上市櫃。特力屋去年全年營收達95.13億元、每股純益（EPS）1.7元；2025上半年營收達45.89億元、EPS為2.2元。

何湯雄昨日於興櫃前法說會中指出，特力屋興櫃將啟動四層特力屋轉型升級工程，首先第一層為積極展店，目標每年新開六到八家社區店，由大型賣場轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面，以擴大市占率。

第二層則是推出「社區管家」專業服務模式，何湯雄指出，目前單品安裝數每年有13萬件，每一位管家平均業績一年有600萬元，銷售量顯著提升；第三層為強化自有品牌商品，目前特力屋自有品牌商品數約占20%，期望每年能有3～5％的成長，進而提升毛利率，強化獲利能力。

第四層為優化電商平台操作界面，何湯雄表示，特力屋目前線上商品數約有12萬件，業績占比為7.5%，期望未來能串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。

海外布局方面，何湯雄表示，特力屋會以東南亞發展為先，尤其聚焦在越南與馬來西亞；至於其他子公司的IPO計畫，何湯雄說中欣實業為下一個可能的目標。

特力屋總經理張栢青指出，特力屋是台灣第一個也是目前營業規模最大的DIY居家修繕賣場，營業範圍涵蓋全台，甚至遍及澎湖、金門離島。