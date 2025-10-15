普瑞博奪血液基金會標案

國內唯一血袋與血液減白過濾器生產商普瑞博（6847）宣布，已順利取得2026年醫療財團法人台灣血液基金會「白血球過濾器採購案」標案，這是普瑞博連五年拿下該標案。

普瑞博過去四年穩定供應每年20萬套減白過濾器，累計交貨量加上今年新簽合約，總量即將突破百萬套。

普瑞博表示，由於台灣市場僅占全球2%，目前也正積極布局全球市場，普瑞博減白產品計畫最快於今年底從舊有的醫療器材指令MDD資格，進一步取得歐盟最新醫療器材法規MDR認證，成為全球少數優先取得歐盟MDR認證者，也是台灣唯一取得歐盟MDR減白產品的企業，大幅提升歐洲市場競爭優勢。

另外，普瑞博獨步全球的雙離子材料技術平台專利，已與台塑集團合作，透過南亞的產線製造優勢，配合公司布局已久的全球26國醫療器材通路，初期800萬個血袋、280萬套血袋過濾器套組的年產能正蓄勢待發。