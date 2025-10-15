創櫃菁英選拔 秀生活創新力

櫃買中心為尋找下一個新創獨角獸，最近舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，本次入圍決選企業涵蓋各類產業，群星薈萃。決選團隊現正接受決選前培訓，決選結果將於10月28日揭曉。為使外界了解入選企業，櫃買中心近期陸續介紹入選公司：

永進木器｜有情七十，存真取善

永進木器深耕木器製造70餘年，核心業務涵蓋家具研發、設計、生產、銷售與通路經營，以傳統工藝融合現代數位技術，具備客製化與即時生產的彈性，並從實木家具延伸至居家空間規劃，形成從研發、設計、製造、銷售、物流到安裝的全方位通路品牌。

晨間廚房｜工作再忙，也要享受生活

晨間廚房是最大台式蛋餅連鎖品牌，以西式早午餐為基礎，20年來提供熱忱積極的服務及明亮整潔的環境，讓顧客在繁忙的城市中，有個悠閒享用美食的空間。隨規模擴大，更成立冷凍食品生產線及後勤中心，讓消費者安心享用豐富美食。

精彩創意整合行銷｜永遠為您多想一步

精彩創意整合行銷是台灣資本市場唯一專業財經公關公司，以公關行銷為起點，協助多家上市櫃公司建立投資人關係、強化媒體策略與企業文化，深獲產業肯定。更受邀擔任Kobo電子書閱讀器總代理，連續五年穩居台灣市占第一。

暮盆實業｜構築城市綠洲，引領農食新未來

暮盆是一個來自於對蔬食品牌堅持的團隊，透過與產地合作社深度合作及冷鏈物流配送系統，以連鎖門市及無人智販店切入市場，提供忙碌的都會家庭及廣大的外食、健身、飲控等族群健康蔬食新選擇。

膳安國際｜全生命周期營養照護服務專家

膳安國際以月子餐外送服務起家，由中醫師與營養師共同設計專業設計菜單，堅持三餐現煮現送、陶瓷碗盛裝，口感新鮮、無塑化劑疑慮，兼顧用餐美感與環保。服務對象擴及病患、青少年及銀髮族，以成為華人養生營養膳食領導品牌為目標。