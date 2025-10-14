世紀民生攜手信立公開收購星雲電腦 每股16元、最高收購60%股權

世紀*（5314）民生科技14日下午召開重大訊息記者會，宣布與信立（4303）化學將聯手以每股16元公開收購星雲（8047）電腦股權，以13日收盤價29.85元估算，折價13.85元，折價率46.4%。

公開收購期間為10月16日至11月4日止，預定最高收購數量為2.5萬張（即60%股權），最低收購數量為1.64萬張（約39.36%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就，估算將斥資2.62億至4億元左右。

星雲電腦成立於1989年12月，是全球領先的電腦割字機與雷射雕刻機製造商，擁有自有品牌GCC LaserPro，於商用雷射雕刻機市場具備穩定市佔與品牌聲譽。近年公司研發團隊積極積極布局半導體及高階製造應用，致力於開發印製電路板（PCB）雷射切割技術，以雷射微加工技術取代傳統刀具切割，提升精度與良率。

星雲電腦的雷射雕刻產品目前已廣泛應用於序號標記、條碼、電路板識別、組件標籤及藝術雕刻等領域。隨著高密度PCB製程與AI裝置、物聯網終端的需求增加，雷射切割在提升微型化、精密度與非接觸式製造方面的重要性日益凸顯，公司正積極開發更高功率、更低熱影響的雷射切割方案，以搶占全球PCB高階製程市場的技術，以搶占未來市場機會。

世紀民生和信立一致表示，這項戰略性投資不僅完善集團於半導體前段製程的技術拼圖，更將深化電子零組件的垂直整合布局，並為集團跨入AI與無人機等新興應用市場奠定關鍵基礎，開啟產業升級新篇章。

信立與世紀民生此次聯手收購星雲電腦，象徵著上曜集團正式跨足關鍵製程設備領域，藉由整合化學原料、電子零組件及精密製造的垂直供應鏈，集團將具備自上游材料到中游製程，再到下游應用的完整掌控力，進一步強化在半導體與電子製造業的戰略地位。

世紀民生表示，展望未來，集團將以星雲電腦為核心技術平台，積極投資未上市櫃的PCB 製造廠商，打造跨領域技術整合的堅實基礎。本次投資不僅代表資本布局的延伸，更是「技術+製造+應用」三軸整合的具體實踐，同時計畫疆無人機零組件納入發展藍圖，結合AI演算法、感測模組與高效能電路設計，推動完整的無人機生態系建構，為新興應用市場注入成長動能。