奧義賽博攻創新板上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所於10月14日召開有價證券上市審議委員會，通過奧義賽博科技股份有限公司初次申請股票創新板第一上市案，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所於10月14日召開有價證券上市審議委員會，通過奧義賽博科技股份有限公司（7823）初次申請股票創新板第一上市案，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

奧義賽博科技（CyCraft Technology Corporation）主要從事開發及銷售以AI為基礎的高度自動化資安防護軟體的公司，由董事長兼執行長吳明蔚擔任公司負責人，申請上市資本額為新台幣3.16億元，並由元大證券擔任輔導上市承銷商。義賽博-KY的市場結構以內銷為主，占93.47％，外銷占6.53％。

根據財務資訊，奧義賽博科技在112年度、113年度及114年上半年度的稅前純益分別為5,419萬元、580萬元、及虧損5,659萬元。對應的每股稅後純益（EPS）則為2.10元、-0.10元、以及-1.75元；奧義賽博-KY全體7席董事的持股比率合計為23.94％。

董事長 新台幣 證交所

